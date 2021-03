MediaMarkt & Saturn streichen bis zu 1000 Stellen

Deutschlands größter Elektronikhändler MediaMarkt-Saturn will in der Bundesrepublik bis zum Herbst 2022 bis zu 1000 Arbeitsplätze streichen. 13 der 419 Märkte würden voraussichtlich geschlossen, berichtete die Deutschland-Geschäftsführung in einem Brief an die Mitarbeiter. Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.