MediaMarkt stampft Marke Saturn in Österreich ein

Eingliederung soll Ende September abgeschlossen sein

Die Eingliederung der Saturn-Märkte ins MediaMarkt-Filialnetz soll im August starten und laut MediaMarktSaturn Ende September abgeschlossen sein. Ab diesem Zeitpunkt werde MediaMarkt in Österreich an mehr als 50 Standorten vertreten und für vier Fünftel der Bevölkerung in weniger als 20 Minuten Autofahrt erreichbar sein, kündigte man an. Für die Saturn-Kunden soll sich nichts ändern. MediaMarkt übernimmt alle Verbindlichkeiten gegenüber Kunden von Saturn, sämtliche Ansprüche und Verträge bleiben gültig.