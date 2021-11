MediaMarkt/Saturn-Mutter plant 35 Flagship-Stores

Der deutsche Elektronikkonzern Ceconomy mit den Ketten MediaMarkt und Saturn will in den kommenden Jahren europaweit bis zu 35 neue Flaggschiff-Märkte eröffnen. Das erste Geschäft im sogenannten Lighthouse-Format eröffnete bereits 2020 in Mailand. Der zweite Markt starte noch in diesem Monat in Rotterdam, kündigte Ceconomy-Chef Karsten Wildberger in einem am Montag veröffentlichten Interview an.