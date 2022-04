Was hat der Kanzler-Besuch in Moskau gebracht?

… aber eine bessere Vorbereitung wäre gut gewesen

Dennoch ist es bitter, wenn die Version der russischen Medien eine ganz andere ist. Es war absehbar, dass der Propagandakönig es nicht auf sich sitzen lassen wird, wenn der österreichische Kanzler Putin deutlich gemacht haben will, dass „dieser Krieg enden muss“. Die Gegendarstellung der Gas-„Erpressung“ am nächsten Tag in den russischen Medien war daher keine Überraschung. Dem hätte man mit präziser Vorbereitung besser vorbauen können. So bleibt ein bitterer Beigeschmack und die Frage: „Wer sagt die Wahrheit?“.