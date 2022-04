„Höchste Zeit, Leute an Nächstenliebe zu erinnern“

Der Kölner Privatsender, der eigentlich nicht in Verwechslungsgefahr mit Bibel TV steht, will dabei die Leidensgeschichte und Kreuzigung Christi als großes „Musik-Live-Event“ präsentieren. Der Aufwand ist nicht ohne: Schauplatz ist die Essener Innenstadt, durch die ein riesiges Lichtkreuz getragen wird. Seit Tagen läuft der Aufbau. Tonnenweise Technik und Dutzende Kilometer Kabel werden verlegt. Während Gottschalk als Erzähler der Geschichte fungiert, schlüpft der einstige „DSDS“-Gewinner Alexander Klaws in die Rolle von Jesus.