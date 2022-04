Österreichs Oster- Highlights

Landhaus am Ölberg - das idyllische Haus erfüllt alle Kriterien fürs Wohnen am Land in romantischer Wohnlage. Die Immobilie liegt am berühmten Ölberg in Klosterneuburg bei Wien. Mit insgesamt acht Zimmern eignet sich das Haus ideal für eine Großfamilie oder einer Wohngemeinschaft. Die Wohnfläche beträgt 245 m² und ist teilweise möbliert. Vom Garten genießt man einen fantastischen Fernblick ins Grüne und gleichzeitig kann man dort entspannen und genießen. Der perfekte Ort für Naturliebende.