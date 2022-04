Fix! Sturm Graz holt Austria-Kicker zum Nulltarif

Demaku war 2017 aus dem Nachwuchs von Red Bull Salzburg zur Austria übersiedelt und absolvierte für die Kampfmannschaft der Wiener bisher 75 Pflichtspiele, darunter 18 in der laufenden Saison und 60 in der Bundesliga. Sturm liegt als aktueller Tabellenzweiter derzeit sechs Punkte vor der viertplatzierten Austria und klar auf Kurs Richtung Vizemeistertitel und Platz in der Champions-League-Qualifikation. Die Austria kämpft zudem mit finanziellen Limitationen.