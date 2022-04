Austria: Transfer von Vesel Demaku „tut schon weh“

„Wir haben versucht, Vesel Demaku für unseren gemeinsamen Weg zu gewinnen, das ist uns aus diversen Gründen nicht gelungen. Er hat bei der Austria viele Höhen und Tiefen erlebt und möchte sich ab Sommer verändern, diese Entscheidung respektieren wir“, so Ortlechner, der auch betont: „Wenn ich ehrlich bin, tut es aber schon weh, dass der Wechsel innerhalb der Liga passiert. Ich bin der festen Überzeugung, dass sich kein Spieler innerhalb der Liga verändern muss, um den Sprung in eine Top-5-Liga zu schaffen. Wir möchten weiterhin nur Spieler bei uns haben, die zu hundert Prozent davon überzeugt sind, dass wir am richtigen Weg sind!“