Hohenems mit Kantersieg - Stripfing nur Remis!

Eindrucksvoller Auftakt der Westliga für den VFB Hohenems! Mit einem 5:0-Erfolg über Admira Dornbirn setzte man sich zum Start an die Tabellenspitze. In der Regionalliga Ost hingegen kommt der SV Stripfing weiter nicht auf Touren. Die Kleer-Elf kassierte gegen TWL Elektra in der 90. Minute den 1:1-Ausgleich. Konkurrent Vienna konnte Neusiedl/See 1:0 besiegen. Im Video gibt es die Zusammenfassung der aktuellen Runde der 3. Liga.