Krisengerüchte um die Ehe von Harry und Meghan

„Harry ist seit seinem Umzug in die USA zur Beerdigung von Philip und zur Trauerfeier für seine verstorbene Mutter nach Großbritannien zurückgekehrt, und es hat keine Sicherheitsbedrohung gegeben“, führt er ins Feld und fragt: „Welche größere Bedrohung wird es im Vereinigten Königreich geben als in Den Haag?“ Prinz Harry wird am 16. April die Invictus Games in der niederländischen Stadt eröffnen.