Leader: „Die Kinder sind jetzt erwachsen geworden“

Zurecht, denn Schönegg ist in der 1. Klasse Ost A das Maß aller Dinge: 13 Siege in 13 Spielen, sicherste Abwehr (4), bester Sturm (56) und Mario Berghofer (24 Treffer) ist der beste Torschütze der Liga! „Abgerechnet wird am Schluss. Wenn wir nicht mehr einzuholen sind, dann können wir feiern“, hält der Trainer den Ball flach. Verfolger Schäffern liegt fünf Punkte hinten, am Samstag wartet zuhause das direkte Duell.