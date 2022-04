Wasserkraft: „Jede Kilowattstunde hilft Klima“

„Gibt keinen unnötigen Ausbau der Wasserkraft“

Hageles Fazit lautet daher: „Es gibt also keinen unnötigen Ausbau der Wasserkraft.“ Tschons Forderung, den Austausch mit anderen Netzen zu forcieren, weist sie ebenso vehement zurück: „Wer die Energieautonomie in Frage stellt, nimmt in Kauf, dass wir unseren Energiebedarf mit Atomstrom aus Frankreich, Kohlekraft aus Deutschland und letztendlich auch durch russisches Gas decken müssen.“ Damit könne und wolle Tirol keinesfalls zufrieden sein.