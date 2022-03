Kleine Kraftwerke für Landesumweltanwalt „sinnlos“

Dem widerspricht Landesumweltanwalt Walter Tschon zwar nicht: „Große Wasserkraftwerke sollen auch weiterhin möglich sein, müssen aber ökologisch vertretbar sein. Man sollte sich daher das Beispiel Kopswerk II in Vorarlberg als Vorbild nehmen.“ Allerdings gibt er zu bedenken, „dass Europa über eines der weltweit zuverlässigsten Stromversorgungssysteme verfügt“. Daher sei es nicht erforderlich, dass Tirol autonom agieren kann. „Vielmehr sollte der Austausch im innerösterreichischen und europäischen Netz forciert werden - so wie dies etwa auch in anderen Wirtschaftssektoren gehandhabt wird“, meint Tschon weiter.