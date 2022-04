Waldohreulen als Hingucker auf Apetloner Friedhof

Dass Wagen des Nationalparks Neusiedler See – Seewinkel oder der St. Martins Therme vor dem Friedhof in Apetlon gesichtet werden, kommt des Öfteren vor. Die Gäste besuchen aber nicht etwa liebe Verstorbene, sondern durchaus lebendige Bewohner des Gottesackers. In den Bäumen haben sich nämlich Waldohreulen angesiedelt.