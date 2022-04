Grenzübergang Walserberg: Pkw rammte Lastwagen

Der von Österreich kommende Wagen - ein Renault Clio mit französischer Zulassung - prallte darauf am Samstag gegen 22 Uhr ungebremst in das Heck eines Sattelzugs. Dabei wurden die vier Insassen des Pkw mittelschwer verletzt. Die Polizisten und der Lkw-Lenker blieben unverletzt.Den bisherigen Ermittlungen der bayerischen Polizei zufolge hatte der Lenker des Autos kurz vor der Kontrollstelle auf der Autobahn völlig unerwartet die Spur gewechselt. Er war dabei laut Zeugen mit annähernd 100 statt der erlaubten zehn Stundenkilometer unterwegs. Ein Alkotest beim 23-Jährigen ergab einen Wert von 1,5 Promille. Die Sanitäter versorgten die vier Verletzten und brachten sie dann in Krankenhäuser nach Bad Reichenhall, Traunstein und Salzburg.