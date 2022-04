Österreich-Schreck Bale bei Real-Sieg ausgepfiffen

Das österreichische Fußball-Nationalteam hat er vor zwei Wochen fast im Alleingang aus seinen WM-Träumen gerissen, bei Real Madrid hat er weiterhin einen sehr schweren Stand: Gareth Bale ist am Samstag bei seinem Kurzeinsatz in der spanischen Liga gegen Getafe (2:0) von den eigenen Fans gnadenlos ausgepfiffen worden. Für den 32-jährigen Waliser war es der erste Einsatz in einem Real-Heimspiel im Bernabeu-Stadion seit mehr als zwei Jahren.