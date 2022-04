Kinderwunsch oder Torjagd? So sitzt der Schuss!

Geht die quälende Torflaute der Hartberger Fußballer, die schon sechs Bundesliga-Spiele in Serie nicht ins Eckige getroffen haben, auch am Samstag in Ried weiter? Wenn ja, kommen die Steirer im Abstiegskampf wohl immer mehr in Bedrängnis. Hartbergs Präsidentin Brigitte Annerl, gleichzeitig Top-Unternehmerin der Pharmaindustrie, hat für ihre Kicker in dieser nervenaufreibenden Phase einen Tipp parat.