„Maskenpflicht in Öffis soll unbedingt bleiben“

Können wir das Risiko einer Mutation minimieren?

Die Gefahr, dass das Virus mutiert, ist dort besonders groß, wo wenig Menschen immunisiert sind, unkontrolliert Ansteckungen passieren und die Bevölkerung viele Tierkontakte hat, also etwa in Afrika oder in Südamerika. Dass die Impfdosen auf der Welt so ungerecht verteilt sind, ist einer der Hauptgründe dafür, dass uns Corona noch langfristig beschäftigen wird.