Corona-Maßnahmen: Was jetzt in Wien gilt

Spitäler, Alten- und Pflegeheime: Für Besucher gilt 2Gplus - also geimpft, genesen und negativer PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden). Für die Dauer des Besuchs gilt Maskenpflicht. Pro Patient und Tag ist ein Besucher in Spitälern erlaubt. In Pflege- und Altenheimen 2 Besucher pro Bewohner pro Tag. Für das Personal gilt 2,5G (geimpft, genesen oder negativer PCR-Test) und Maskenpflicht, es muss weiterhin zweimal in der Woche an einem PCR-Screening teilnehmen.