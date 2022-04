Ziel des Salzburg-Duos ist klar: Vorne mitspielen

Die Besten starten zum Schluss: Fünf Monate nach dem letzten Meisterschaftsspiel legen die Regionalliga-Herbst-Topklubs St. Johann und Austria am Samstag in Maxglan (16) in eine neue Ära los. Bei der Premiere der überregionalen Frühjahrs-Westliga mit Tirol und Vorarlberg kommt es gleich zum Salzburger Derby. Wie schätzen die Salzburger Trainer Ernst Lottermoser (St. Johann) und Christian Schaider (Austria) Lage, Liga und Gegner ein?