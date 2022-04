Tauziehen um Benfica-Juwel Darwin Nunez

Darwin Nunez gehört ohne Zweifel zu den begehrtesten Spielern auf dem Transfermarkt. Gegen Liverpool konnte der 22-jährige Stürmer am Dienstag sein fünftes Champions-League-Tor erzielen und auch in der Liga läuft es für den Uruguayer nach Plan. 21 Mal traf Nunez in 23 Spielen in der Liga Portugal. Sein Vertrag bei Benfica Lissabon läuft zwar noch bis 2025, wie mehrere Medien jedoch berichten, soll eine Klausel einen vorzeitigen Abgang ermöglichen.