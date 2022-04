Wayne Rooney will Abgang von Ronaldo und Co.

Auch Portugals Superstar Cristiano Ronaldo bekommt sein Fett ab. „Er schießt zwar Tore, dennoch muss man in Zukunft mit einem jüngeren Kader arbeiten. Der Verein braucht junge Spieler, die in den kommenden Jahren mehr Energie investieren können“, so der Engländer über seinen Ex-Teamkollegen. Ronaldo sei mittlerweile in die Jahre gekommen und einfach nicht mehr der Spieler, der er mit 20 Jahren noch war.