Drogenfahrt nach positiver Führerschein-Prüfung

Eine 23-jährige Drogenlenkerin, welche bereits zum wiederholten Male ohne Führerschein erwischt wurde, wurde Montagnachmittag erneut aus dem Verkehr gezogen. Im Zuge des Streifendienstes wurden die Beamten am Montag gegen 15.30 Uhr auf ein Fahrzeug auf der B144 in Fahrtrichtung Stadl-Paura aufmerksam. Die 23-jährige Autofahrerin wurde zum Zwecke einer Kontrolle angehalten. Es stellte sich heraus, dass die Lenkerin, welche keine gültige Lenkberechtigung besitzt, am selben Tag die theoretische Führerscheinprüfung (Klasse B) bestanden hatte.