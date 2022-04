91 Prozent wollen, dass die Rettungsgasse bleibt

Die Gasse ist selbstverständlich

So gaben 92 Prozent der Befragten an, dass die Bildung einer Rettungsgasse für sie zur Selbstverständlichkeit geworden sei. Etwas weniger, nämlich 80 Prozent, gaben an, dass sich auch die meisten anderen Verkehrsteilnehmer an die Regelung halten. 91 Prozent bewerten die Rettungsgasse als sehr gut oder zumindest gut und wollen, dass sie auf jeden Fall beibehalten wird.