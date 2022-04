Immer mehr Abfall entlang der Flüchtlingsrouten

Vergangenes Wochenende waren 20 fleißige Einwohner an der traditionellen Flurreinigungsaktion beteiligt. „Viel mehr Müll musste eingesammelt und fachgerecht entsorgt werden“, so der Tenor. Gleich drei Pritschenwagen-Ladeflächen voller Säcke mit Mist sind in nur wenigen Stunden in Nikitsch zusammengekommen.