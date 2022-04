Aufstieg wäre „Wunschtraum“

Mit dem 3:1-Erfolg im Spitzenspiel bei Unterschützen (der bisweilen Erste) hat jetzt Kukmirn als neuer Zweiter beste Karten für die 2. Liga - und den Aufstieg in eigener Hand. Dabei war Coach Stefan Klem zum Improvisieren gezwungen. „Meine zwei Stürmer fehlten, daher mussten andere einspringen, unter anderem mein Innenverteidiger den Spielmacher geben. Aber die Jungs haben es super gemacht.“ Klem, dessen Bruder Christian bei Sturm Graz kickte, aktuell in Hartberg seine Brötchen verdient, stieß im Winter zum Verein - und hatte es nicht einfach. „Wie bei vielen anderen Klubs war Corona ein großer Spielverderber. Zudem kamen laufend Verletzungen hinzu.“ Doch der Trainer ist stolz auf seine Mannen. „Sie geben alles am Platz und sind eine echte Einheit.“ Verbesserungsbedarf gibt’s noch in „der Chancenauswertung, da sind wir manchmal noch zu wenig abgebrüht vorm Tor.“