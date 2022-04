Gesundheitszentren starten FSME-Impfaktion

Für Kinder ist Anmeldung nötig

In die Gesundheitszentren Landstraße, Mariahilf, Favoriten und Florisdorf können Erwachsene und Kinder ab dem zehnten Lebensjahr ohne vorherige Anmeldung kommen. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 14.00 Uhr und am Freitag von 8.00 bis 13.00 Uhr. Jüngere Kinder ab dem ersten Geburtstag können nach telefonischer Anmeldung in den Kinder-Ambulanzen der Gesundheitszentren Favoriten und Floridsdorf geimpft werden. Mit Kindern, die jünger als ein Jahr sind, sollte man zum Kinderarzt gehen.