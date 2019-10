HPV - Impfung auch für Männer!

Das Virus lässt sich nicht im Blut bestimmen, sondern nur durch den Abstrich oder nach Probenentnahme. Rund 1 Prozent der Weltbevölkerung leidet an Genitalwarzen (Feigwarzen), zu 90 Prozent von HPV 6 und 11 ausgelöst. Bei Männern sitzen diese zwar gutartigen, aber recht unangenehmen Gewächse am Penisschaft, an der Eichel oder am Harnröhrenausgang. Hier ist örtliche Behandlung durch den Urologen mit Tinkturen, Lösungen und Cremen notwendig. Allerdings werden damit lediglich die Hautveränderungen beseitigt, nur sehr selten auch die Viren! Bei größeren Warzen ist Abtragung mit Strom oder dem Skalpell unverzichtbar. Der überwiegende Teil der Infektionen verläuft unbemerkt. Die Viren können entweder von selbst verschwinden oder lebenslang bleiben. Bei Befall ist regelmäßige Selbstkontrolle auf neue Feigwarzen dringend empfohlen, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.