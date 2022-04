Chefpilot besichtigt zerstörte Antonov An-225

Nach dem Rückzug russischer Streitkräfte vom wichtigen Frachtflughafen Hostomel nahe Kiew, der seit Beginn des Ukraine-Krieges am 24. Februar umkämpft war, haben sich ukrainische Truppen am Samstag ein Bild vom Ausmaß der Zerstörung gemacht. Mit dabei auch Dmytro Antonov, Chefpilot der Antonov An-225. In einem YouTube-Video nimmt er die Trümmer des einst für den Transport der sowjetischen Raumfähre Buran konstruierten größten Frachtflugzeugs der Welt in Augenschein.