LASK-Sportchef zum Teil schon entmachtet

Mehr Macht für Muhr?

Doch auch wenn der LASK und Vujanovic – die „Krone“ hatte sich von ihm Samstag schon vorm Derby bei der Bitte um eine Stellungnahme einen Korb geholt – schweigen: Hinter den Kulissen bröckelt die Macht des Sportchefs aber. Laut einem Spielerberater ist fix, dass der in der Vorwoche als Technischer Direktor präsentierte Ralph Muhr „nun in die Kaderplanung eingebunden wird.“ Was dem LASK auch aufgrund des Transferdesasters im Winter sportlich nur gut tun kann.