Die Ärztekammer hat am Samstag scharfe Kritik an der neuen Corona-Teststrategie geübt. Konkret forderten Präsident Thomas Szekeres und Vizepräsident Johannes Steinhart, dass niedergelassene Ärzte und Ärztinnen ebenfalls von der Limitierung der Gratistests ausgenommen werden. Diese habe man bei den Ausnahmen „einfach vergessen“, Steinhart sprach von einem „gesundheitspolitischen Skandal“. Die FPÖ forderte am Samstag indes die Aufhebung aller Maßnahmen.