Ländle-Kickerinnen stürmen ins Cup-Halbfinale

Das wurde in der 54. Minute belohnt, Linda Natter traf zum Ausgleich - per Halbvolleyschuss aus der Drehung, ein Traumtor. „Das war der Knackpunkt der Partie, danach wurden wir immer stärker“, so Summer. Julia Kofler brachte die Spielgemeinschaft wenig später in Führung, das 3:1 fiel durch ein Eigentor - drei Treffer für die Rheindörflerinnen in nur acht Minuten. Den Schlusspunkt setzte Eileen Campbell in der letzten Spielminute mit einem sehenswerten Distanzschuss, 4:1-Endstand. „Aufgrund der Qualität in unserem Spiel war der Sieg verdient, auch in dieser Höhe“, freute sich Coach Summer.