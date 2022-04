Auch Hirscher kam: Großes Fest für Schröcksnadel

„Ich dürfte einiges richtig gemacht haben“, so der Ex-Präsident augenzwinkernd. „Ich habe viel gelernt von ihm. Nicht nur übers Skifahren“, nickte Benjamin Raich. Und Marcel Hirscher bestätigte: „Es war nicht selbstverständlich, dass mein Vater von Beginn an immer an meiner Seite war. Das habe ich Peter zu verdanken.“ Auf der Bühne kam dann auch der Schmäh nicht zu kurz. Das Streif-Duell Stephan Eberharter gegen Schröcksnadel kam aber nicht zustande. „Die Mausefalle ist mir zu steil“, so Schröcksi im Spaß.