Das Sturm-„Kücken“ hat eine besondere Waffe

Jung, aber oho! Okay, Rasmus Höjlund (19) und Alexander Prass (20) sind noch jünger - aber David Affengruber ist mit seinen 21 Lenzen das fleißigste „Kücken“ in Sturms Startelf. 2908 Minuten war er in dieser Saison bereits im Einsatz - nur Tormann Siebenhandl stand noch öfter am Platz! Die erste Oberhaus-Saison ist für den U21-Teamspieler gleich ein Volltreffer. „Überrascht bin ich von meinen Einsatzzeiten nicht, aber sie machen mich schon stolz“, sagt der junge Mann, der genau weiß, was er will. Und daher ist der Niederösterreicher auch nicht vollends zufrieden mit seinen bisherigen Auftritten. „Ich hätte viel mehr Tore machen müssen. Ich war selbst überrascht, dass ich zu so vielen Chancen gekommen bin“, wurmt er sich über seine dürftige Ausbeute.