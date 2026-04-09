Aufregung in Wien: Illegales Protest-Camp geräumt

In Wien-Landstraße fand am Mittwochvormittag ein Großeinsatz der Polizei mit Unterstützung der WEGA statt. Der Grund: Aktivisten hatten auf dem Areal in St. Marx ein illegales Camp errichtet, um gegen die geplante Verbauung der Wien Holding Arena zu demonstrieren.
Die Initiative „St. Marx für Alle“ macht seit Monaten gegen die Verbauung des Areals mobil. Auf dem Gelände gab es über Jahre immer wieder Zwischennutzungen – etwa Flohmärkte, Gemeinschaftsprojekte und Veranstaltungen. Mit Jahresende war damit aber Schluss. Bei den Aktivisten sorgte das für massiven Ärger. Sie fordern, dass die innerstädtische Freifläche erhalten bleibt, statt sie mit teils Millionen aus Stadtmitteln zu verbauen.
Seit Mittwoch, 8 Uhr, läuft laut Wiener Polizei ein Einsatz auf dem Freigelände St. Marx. Grund ist eine „nicht ordnungsgemäß angezeigte Versammlung“, hieß es von der Wiener Polizei. Aktivisten hatten dort mehrere Holzhütten errichtet, auf einer Holzlatte steht „St. Marx für Alle“.
Person offenbar auf Bagger geklettert
Wegen des drohenden Abrisses rief die Organisation zu einem spontanen Protest bei der Ecke Viehmarktgasse auf. Die Demonstration wurde laut Polizeisprecherin Julia Schick inzwischen aufgelöst. Die Gruppe Sofortmaßnahmen ist derzeit noch mit dem Abbau des Camps beschäftigt. Laut der Initiative seien „alle sicher raus“. Eine Person habe sich jedoch „zwischen die Polizei und einen Bagger“ gestellt, weshalb der Abriss vorerst gestoppt worden sei, wie die Organisation auf einem Posting angab.
Laut Schick habe es bereits mehrere Festnahmen gegeben. Der Grund: Nach der Auflösung der Demonstrationen hätten Aktivisten erneut versucht, auf das Freigelände zu gelangen.
Die Event-Arena soll Austragungsort für sämtliche Arten von Shows und Events werden, also etwa für große Rock- und Popkonzerte oder auch für Sportbewerbe und Messen. Knapp 150 Veranstaltungen pro Jahr soll das Gebäude beherbergen können.
Statt diese graue Wüste zu entsiegeln und in einen Wohlfühlort für Mensch und Natur zu verwandeln, wird nun die nächste Eventhalle gebaut.
Die Umwelt-NGO Greenpeace in einer Aussendung
Starke Kritik von Greenpeace
Das Areal gilt als einer der letzten Freiflächen Wiens. Deshalb formiert sich auch massiver Widerstand gegen die geplante Verbauung. St. Marx sei ein „Treffpunkt und Bewegungsraum inmitten eines stark bebauten Stadtteils“, kritisierte Greenpeace in einer Aussendung. Statt diese graue Wüste zu entsiegeln und in einen „Wohlfühlort für Mensch und Natur zu verwandeln“, so die Umwelt-NGO, werde nun gegen den Willen der Bevölkerung die nächste Event-Halle gebaut.
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