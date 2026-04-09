Aufregung in Wien: Illegales Protest-Camp geräumt



Person offenbar auf Bagger geklettert

Wegen des drohenden Abrisses rief die Organisation zu einem spontanen Protest bei der Ecke Viehmarktgasse auf. Die Demonstration wurde laut Polizeisprecherin Julia Schick inzwischen aufgelöst. Die Gruppe Sofortmaßnahmen ist derzeit noch mit dem Abbau des Camps beschäftigt. Laut der Initiative seien „alle sicher raus“. Eine Person habe sich jedoch „zwischen die Polizei und einen Bagger“ gestellt, weshalb der Abriss vorerst gestoppt worden sei, wie die Organisation auf einem Posting angab.