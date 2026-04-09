Machen Sie heuer Sommerurlaub in Österreich?

Ihre Meinung zählt!

Inwiefern hat sich Ihr Reiseverhalten in den letzten Jahren verändert? Wie informieren Sie sich über die Sicherheit in einem Land, bevor Sie sich für ein Ziel entscheiden? Würden Sie Ihre Urlaubspläne kurzfristig ändern, wenn sich die Konflikte weiter verschärfen?

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