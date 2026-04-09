Machen Sie heuer Sommerurlaub in Österreich?

Die angespannte Lage im Nahen Osten belastet auch die Urlaubsplanung. Insbesondere das Risiko von Flugausfällen führt zu einer deutlich sorgfältigeren Auswahl der Reiseziele. Unsere Frage des Tages vom 9. April lautet: „Weltweite Spannungen: Machen Sie heuer lieber Sommerurlaub in Österreich?“
Ihre Meinung zählt!
Inwiefern hat sich Ihr Reiseverhalten in den letzten Jahren verändert? Wie informieren Sie sich über die Sicherheit in einem Land, bevor Sie sich für ein Ziel entscheiden? Würden Sie Ihre Urlaubspläne kurzfristig ändern, wenn sich die Konflikte weiter verschärfen?
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