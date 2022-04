Rauch stoppt Lobbyistin als Medizin-Aufseherin

AGES berichtet von großer Unruhe

Am Vortag begründete die AGES den Schritt auch mit dem großen Aufsehen rund um die nun abgesagte Bestellung: „In den vergangenen Wochen kam es durch die geplante Neubesetzung der Geschäftsfeldleitung der AGES Medizinmarktaufsicht zu einer negativen Berichterstattung, die auf diesem sensiblen Gebiet für große Unruhe sorgte“, so die AGES in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der APA. „Um dem entgegenzuwirken, kam die AGES zu dem Entschluss, dass die Neubesetzung nicht wie geplant vorgenommen wird.“