Volkskultur pur wieder im Dorfmuseum erleben

Die 35 Gebäude sind in der Region abgetragen und in Mönchhof von Beppo Haubenwallner wieder aufgebaut worden. Wer das Dorfmuseum betritt, taucht in eine kleine Welt ein. So kann man die Kultur der Hoadbauern und früheren Handwerker kennenlernen und sehen, wie die Leute gelebt und gearbeitet haben.