Brandstifter durch angesengte Jacke überführt

Das Abfackeln von Papiercontainern und Ähnlichem hat derzeit wieder einmal Hochsaison. Kaum eine Woche ohne einen weiteren Fall dieser Art, so auch diese Woche. Am Mittwochmorgen steckte ein Feuerteufel einen Papiercontainer vor einem Wohnhaus in Dornbirn in Brand. Ein Anrainer, der gerade zur Arbeit unterwegs war, bemerkte den brennenden Container und schob ihn vom Wohnhaus weg auf die Straße. In weiterer Folge sah er einen Mann, der gerade dabei war, einen Busch und eine Holztafel in Flammen aufgehen zu lassen.