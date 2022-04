Lungau Big Band tourt durch Salzburg

Die Idee zu den exotischen Klängen brachte ein ganz besonderer Künstler, der die Lungau Big Band auch auf Tour begleiten wird: Joshua Dolgin. Der kanadische Allround-Künstler, der unter anderem Pianist, Rapper, Filmemacher, Puppenbauer, Fotograf und Comiczeichner ist, wird seine Begeisterung für jiddische Lieder in die Konzerte einfließen lassen. „Das ist etwas komplett Neues für uns als Band und auch fürs Publikum in Salzburg denke ich“, so Band Leader Horst Hofer zur „Krone“. „Die Proben haben genaues Zuhören und Reagieren von uns als Band gefordert“, so Hofer.