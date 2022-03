Großer Sohn vor möglicher Rückkehr

Im Sommer 2001 veränderte sich für Markus Suttner nicht nur sein Fußballerleben. Der Wechsel von Heimatklub Wullersdorf in den Nachwuchs der Austria war der erste Sprung in die Öffentlichkeit. Nun geht der mittlerweile 34-Jährige möglicherweise genau diesen Schritt in die andere Richtung. „Zurück zum Ursprung“ würde der Einzelhandel titeln. Denn eine Rückkehr nach Wullersdorf scheint nach seinem Profi-Karriereende bei der Austria im Sommer realistisch. „Er hat das vor einiger Zeit kundgetan, dass er bei uns den Fußball ausklingen lassen will“, weiß Wullersdorf-Obmann Markus Semmelmeyer, der aber betont: „Wir haben sicher ein Jahr lang nicht mehr darüber geredet.“