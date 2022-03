Die Foda-Tabellen: Duo dominierte - Joker top

Foda-Ära dauerte 1611 Tage

Zum mit Abstand besten Torschützen in der Ära des Deutschen avancierte wenig überraschend Marko Arnautovic (17 Treffer), doch Foda bewies in seiner 1611 Tage dauernden Amtszeit oft ein glückliches Händchen. Louis Schaub etwa bescherte dem 55-Jährigen mit seinem Joker-Tor in der 87. Minute gegen Uruguay gleich einen erfolgreichen Einstand und sorgte auch im vergangenen November nach seinem Eintausch gegen Israel mit einem Doppelpack für die Wende und den 4:2-Erfolg. Die Jokertore von Adrian Grbic ebneten Österreich im November 2020 den Weg zum Gruppensieg in der Nations League, das geschichtsrächtigste Tor eines Einwechsel-Spielers zu Foda-Zeiten ging auf das Konto von Michael Gregoritsch: Er führte die ÖFB-Auswahl im Juni in Bukarest gegen Nordmazedonien mit dem Führungstreffer zum 2:1 zum ersten EURO-Dreier. Da passte ins Bild, dass die Ära Foda Dienstag gegen Schottland auch mit zwei Joker-Torenvon Gregoritsch und Schöpf endete.