Wohnheim-Betreiber droht Millionen-Zahlung!

Diese Schritte hätte die Landesrätin jedoch offenbar schon früher in die Wege leiten können. „Wir haben vor einiger Zeit mit Frau Klambauer geredet, die Preise in diesem Wohnheim angesprochen, und sie gefragt, was da los ist“, sagt die ÖH-Vorsitzende Laura Reppmann. Damals habe es geheißen, dass man da nichts machen könne.