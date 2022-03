1,6 Millionen Euro für Wucher im Studentenheim

In den vergangenen Jahren haben sich gewinnorientierte Firmen auf dem Markt dazu gesellt. So auch das neue Studentenheim „@Home“ in der Gaswerkgasse. Stolze 620 Euro kostet das kleinste, 16 Quadratmeter große, Zimmer. Dazu kommen noch Gebühren und Pauschalen, ein Abstellraum kostet 44 Euro extra. Zum Vergleich: Im Internationalen Kolleg oder im Heim in der Wolf-Dietrich-Straße können Studenten Zimmer für unter 400 Euro beziehen.