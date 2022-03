Johannes schlich zu Nachbarn und ertrank in Biotop

Die Mutter (40) hatte Johannes Dienstagmittag in die Sandkiste im Garten gesetzt. Als sie dann kurz ins Haus ging, um etwas zu holen, passierte das Unglück. Die Frau war nicht einmal eine Minute lang weg, bei der Rückkehr fehlte vom Sohn plötzlich jede Spur. Völlig verzweifelt, begann sie sofort nach ihm zu suchen, auch Nachbarn halfen ihr dabei. Doch der Zweijährige blieb vorerst verschwunden. Via Notruf wurden um 12.30 Uhr auch die Einsatzkräfte alarmiert. Zwei Polizisten, die zufällig gerade in der Nähe waren, eilten sofort zum Haus der Familie und beteiligten sich ebenfalls an der Suche.