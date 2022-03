Landwirte-Ärger über „Spätstart“ bei Erntehelfern

Warten auf blauen Ausweis

Doch erst wenn der blaue Ausweis an die Vertriebenen versandt worden ist, können Arbeitgeber beim AMS um eine Beschäftigungsbewilligung ansuchen. „Bis dahin sind locker zwei Monate vergangen“, sagt Hamedinger, der die Kapriolen des Amtsschimmels gar nicht zum Wiehern findet. Sein Verbandspräsident Ewald Mayr aus Pupping holte vor drei Jahren nach einer Bildungsreise nach Vietnam 13 Asiaten als Erntehelfer nach Oberösterreich, die heuer in 14 Tagen wieder kommen: „Die Vietnamesen hocken gerne am Boden, sind so gesehen ideale Erntehelfer. Sie sind immer freundlich und schätzen Gemüse sehr.“