Polnische Auto-Mafia erbeutet 15 Luxuskarossen

Fahndungserfolg durch Schwerpunktaktionen

Dabei gingen die Kriminellen immer mit derselben Masche vor: Mittels Funkstreckenverlängerer scannten sie die Signale der Keyless-Go-Systeme und nahmen so die Fahrzeuge in Betrieb. Durch Störsender setzten sie die Ortungssysteme der Autos außer Kraft. Anschließend wurden die gestohlenen Pkws mit gefälschten Kennzeichen nach Tschechien gebracht. Dabei lieferten sich die Kriminellen teils halsbrecherische Verfolgungsjagden mit der Polizei: „Ein Täter flüchtete mit einem Land Rover und über 200 km/h auf regennasser Fahrbahn. Ein anderer durchbrach eine Straßensperre, rammte einen Polizeiwagen und konnte erst durch einen gezielten Schuss in den Hinterreifen gestoppt werden“, erklärt der stellvertretende LKA-Leiter Johann Goetz.