F1-Marshall wünschte Hamilton schweren Unfall

Zur Erinnerung: Im November 2020 hatte Romain Grosjean die Motorsport-Welt mit einem schrecklichen Feuer-Unfall in Bahrain in Schockstarre versetzt. Der 34-Jährige war kurz nach dem Start in eine Leitschiene gekracht, sein Auto zerbrach dabei und ging in Flammen auf. 26 Sekunden verbrachte der Franzose im Feuer. Er erlitt schwere Verbrennungen und musste mehrfach operiert werden.