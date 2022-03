Ukraine-Vertriebene: „Werden langen Atem brauchen“

Werden sie rasch wieder in ihre Heimat zurückkehren können?

Nein. „Es ist zu befürchten, dass der Krieg intensiver wird“, sagt Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer. Es geht daher laut Kampus nun verstärkt um die Integration der Vertriebenen. Das betrifft zum einen den Arbeitsmarkt: Am Dienstag werden die ersten „blauen Karten“ an die vielfach gut qualifizierten Vertriebenen verschickt, damit erhalten sie Zugang zum Arbeitsmarkt. Laut dem österreichweiten Flüchtlingskoordinator Michael Takacs haben bereits 1200 Unternehmen beim AMS angefragt. Zum anderen betrifft das die Betreuung in Kindergärten und Schulen. Mit Stand Montag waren schon 416 ukrainische Flüchtlingskinder in steirischen Schulen, teilt die Bildungsdirektion mit. Studierende haben zudem Zugang zu Hochschulen und müssen keine Studiengebühren zahlen.