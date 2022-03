Aleks Dragovic feiert bei Foda-Abschied „100er“

„Nicht so leiwand“

Er sei ein Mensch, der immer die Mannschaft in den Vordergrund stelle. „Deswegen ist es sicherlich eine schöne Zahl, der 100er, aber für mich persönlich ist es nicht so ein Höhepunkt“, erklärte der 31-Jährige. Viel lieber hätte er sich mit Österreich erstmals in seiner Karriere für eine WM qualifiziert. 2016 und 2021 nahm Dragovic jeweils an EM-Turnieren teil. „Ich bin ein Mann, der immer für die Mannschaft und für den Erfolg dasteht.“